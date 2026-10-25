Принудительный призыв: клирика храма Рождества Христова забрали в ВСУ

В Чернигове сотрудники ТЦК забрали священника УПЦ Товстогона на фронт

Общество

В Чернигове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизовали клирика храма Рождества Христова Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Павла Товстогона. Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), 11 октября 2026 года сотрудники военкомата остановили автомобиль священнослужителя и доставят его в ТЦК. Попытки семьи и общины добиться освобождения священника не принесли результатов. Супруга клирика Ксения Коваль опубликовала его фотографию в военной форме. Об этом пишет Союз православных журналистов.

Детали принудительной мобилизации священнослужителя

  • Обстоятельства задержания и мобилизации:
    • Дата инцидента: 11 октября 2026 года;
    • Место действия: город Чернигов, Украина;
    • Ход событий: сотрудники ТЦК остановили личный автомобиль протоиерея Павла Товстогона, после чего доставили его в сборный пункт;
    • Текущий статус: священнослужитель облечен в военную форму (камуфляж) и зачислен в ряды ВСУ, попытки добиться освобождения не увенчались успехом.
  • Контекст и реакция:
    • Священнослужение: Павел Товстогон является клириком черниговского храма Рождества Христова (УПЦ);
    • Свидетельства: факт мобилизации подтвердила супруга священника Ксения Коваль, опубликовав его снимок в камуфляже.

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