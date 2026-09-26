В 35 лет запускается старение: российские ученые нашли «ядро» из восьми белков

Российские биоинформатики установили, что траектория протеомного старения формируется примерно в 35 лет. Однако заметить последствия процесса по биохимическим показателям удается значительно позже — после 70 лет. Об исследовании рассказала исполняющая обязанности директора НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича Елена Пономаренко на научном форуме в новосибирском наукограде Кольцово, пишет ТАСС Наука .

Ученые проанализировали данные 100 человек в возрасте от 18 до 90 лет. В исследование вошли показатели биохимии крови, гормональные профили, гематологические параметры и сведения о белках организма. Для обработки информации специалисты задействовали несколько моделей машинного обучения. Наибольший разброс протеомных показателей обнаружили примерно в 35 лет. По словам Пономаренко, в этом возрасте уже можно выделить людей, которые в дальнейшем будут стареть быстрее или медленнее на молекулярном уровне. Результаты такого расхождения становятся особенно заметны только спустя десятилетия: существенные различия в биохимических анализах фиксировали у людей старше 70 лет.

Протеомным старением называют изменения состава и количества белков в клетках и тканях с возрастом. Эти показатели позволяют оценивать процессы, происходящие в организме на молекулярном уровне. В ходе работы ученые выделили восемь ключевых белков, названных «ядром старения». Они связаны, в частности, с работой почек, воспалительными процессами, окислительным стрессом, гормональным транспортом и ремоделированием тканей. Пономаренко подчеркнула, что универсальные «часы старения» не позволяют точно предсказать состояние здоровья конкретного человека. Люди могут по-разному реагировать на возрастные изменения, поэтому исследователям еще предстоит определить факторы, влияющие на скорость старения. Исследование проводилось совместно со специалистами Российского геронтологического научно-клинического центра.