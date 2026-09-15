«Россия не должна терять способных молодых людей». Стипендии студентов хотят поднять до уровня МРОТ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил установить размер государственной академической и социальной стипендии для студентов очных отделений на уровне не ниже МРОТ. Соответствующее обращение направлено министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, сообщает РИА Новости .

С 1 января 2026 года МРОТ в России составляет 27 093 рубля в месяц.

В документе отмечается необходимость ежегодной индексации стипендий в зависимости от изменения величины МРОТ. Особенно в тяжелом состоянии, отметил Слуцкий, оказываются ребята, у которых нет родителей, студенты с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей.

«Россия не должна терять способных молодых людей только потому, что их семьям не хватает денег», — заявил парламентарий.

Принятие мер, как указано в обращении, позволит повысить уровень жизни студенчества и социальную стабильность в студенческой среде, а также снизить риски оттока талантливой молодежи из сферы образования. Кроме того, уменьшение финансовой нагрузки на семьи обучающихся сократит необходимость совмещения учебы с работой, что негативно сказывается на успеваемости и здоровье студентов.

Ранее сообщалось о том, что максимальная пенсия в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей.