«Сила в Лондоне»: экономист раскрыл, как это уничтожает русскую деревню

Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сохранение национальной идентичности и культуры в России напрямую связано с возрождением деревни.

По его словам, сельская местность сейчас активно разрушается, в том числе в Сибири, и этот процесс необходимо остановить, а затем развернуть в обратную сторону.

Хазин убежден, что русская деревня — это не просто форма расселения, а фундамент, на котором держится культурный код народа. Без живого сельского уклада, традиций и преемственности поколений говорить о сохранении идентичности, по его логике, бессмысленно. Разрушение села он называет не случайным следствием урбанизации, а целенаправленным процессом.

В качестве источника угрозы Хазин указал на некую «силу в Лондоне», которая, по его версии, стремится любой ценой стереть национальную идентичность россиян. Кого именно он имеет в виду и на чем основывает это утверждение, экономист не уточнил, оставив формулировку на уровне предположения.

Если всерьез следовать логике Хазина, речь идет не о точечных мерах поддержки, а о масштабной государственной программе — возвращение людей в села, создание там условий для жизни и работы. Без экономической основы, инфраструктуры и рабочих мест культурное возрождение останется лозунгом. Пока инициатива озвучена как позиция отдельного эксперта, а не как утвержденный курс. Официальных решений о масштабной программе восстановления деревни на федеральном уровне не объявлялось.

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