Первый снег в Москве: климатолог назвал сроки формирования снежного покрова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что уже во второй половине октября в Москве может пойти первый снег. Однако устойчивый снежный покров после этого не сформируется. Когда именно в столице может выпасть первый снег и что необходимо для формирования устойчивого снежного покрова, « Вечерняя Москва » обсудила с экспертами.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что прогноз о выпадении снега во второй половине октября вполне реалистичен. В этот период возможно появление первых снежинок с неба, но надолго на земле они не задержатся.

Увидеть снег мы сможем уже в третьей декаде октября. Более заметное или резкое похолодание в столичный регион придет уже в конце первой декады — снижение температуры воздуха возможно до 3–8 градусов тепла, — добавил эксперт.

Для формирования устойчивого снежного покрова необходимо, чтобы снег выпадал на подмороженную подстилающую поверхность и оттепель после этого уже не наступала. Последние метеорологические наблюдения показывают, что в октябре, как правило, такие возможности не предоставляются.

Соответственно, раньше ноября устойчивого снежного покрова точно не имеет смысла ждать, — отметил Ильин.

Климатолог Николай Терешонок указал, что формирование устойчивого снежного покрова в конце ноября — начале декабря вполне соответствует климатическим нормам.

Но фактически возможны некоторые изменения: формирование покрова раньше или значительно позже этих сроков. Последние десятилетия наблюдения показывают, что это может происходить позднее из-за глобального потепления. Влияет и Эль-Ниньо — все это может способствовать вероятному установлению снежного покрова в более поздние сроки, — объяснил эксперт.

Утверждать это, впрочем, нельзя: если снег будет выпадать чаще и обильнее, то снежный покров не будет таять и установится значительно раньше ожидаемых сроков. Но пока что, предварительно, его формирование будет в пределах климатической нормы, заключил Терешонок.

Ранее синоптик Позднякова назвала сроки первого снега в Подмосковье.