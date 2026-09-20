Председатель Адвокатской палаты Подмосковья: Серьезных жалоб со стороны жителей на участках нет

Председатель Адвокатской палаты Московской области, член Общественной палаты Подмосковья Алексей Галоганов напомнил, что на всех избирательных участках в округах Подмосковья доступна бесплатная юридическая помощью.

«Юридическое сообщество Московской области и адвокатская палата в эти дни оказывают бесплатную юридическую помощь всем: членам избирательных комиссий, наблюдателям, волонтерам и избирателям. На всех участках во всех муниципальных образованиях несут дежурство адвокаты и юристы», - приводит его слова Мособлизбирком.

По словам Галоганова, обращений поступает немного — на текущий момент их 163.

«Тем не менее, серьезных жалоб со стороны населения, избирателей и представителей избирательных комиссий не было», - добавил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и его дочери проголосовали в Одинцовском округе.