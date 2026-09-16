Житель Волоколамского округа посмертно награжден Орденом Мужества

Высокую государственную награду передали родным погибшего — супруге Любови, дочери Александре и внуку Александру. Церемония вручения состоялась при участии главы округа Натальи Юрьевны Козловой и военного комиссара Александра Евгеньевича Вышиванюка.

Сергей Анатольевич родился 22 марта 1968 года в Ульяновске. Там же он освоил профессию сварщика. В начале 2000-х годов мужчина перебрался в село Осташево, которое со временем стало для него по-настоящему родным местом. Здесь он создал семью и вместе с женой воспитывал двоих детей, к которым, по свидетельствам близких, питал безграничную любовь. Кроме того, Сергей Воробьев посадил сосны и ель рядом с братским захоронением воинов Великой Отечественной войны — таким образом он почтил память предков и сохранил связь поколений.

Трудовой путь Сергея Анатольевича до отправки в зону специальной военной операции был связан с медициной: он работал администратором и санитаром в одной из столичных больниц. В тяжелый период пандемии коронавируса он помогал врачам бороться за жизни пациентов.

С началом СВО Сергей Воробьев не смог остаться в стороне от происходящего. Изначально он вступил в ряды добровольческого подразделения, а в мае 2024 года заключил официальный контракт с Министерством обороны РФ и вновь отправился на передовую. На фронте боец выбрал себе символичный позывной — «Осташец», желая таким образом подчеркнуть свою связь с любимым селом.

Рядовой Сергей Воробьев погиб как настоящий герой. Согласно информации, он до последнего удерживал оборону на рубеже противника и полностью выполнил поставленную боевую задачу.