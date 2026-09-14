Дачи в Подмосковье становятся жилыми домами: жителям региона разъяснили правила по налогам и прописке

С начала года в Подмосковье более тысячи садовых домов перевели в статус жилых. Для владельцев это шанс официально жить на даче круглый год и получить связанные с этим преимущества. Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин рассказал REGIONS , кому процедура действительно выгодна и какие требования предъявляются к дому.

Ключевой стимул — регистрация по месту жительства. Для тех, кто давно живет за городом, это шанс пользоваться поликлиниками, школами и детсадами поблизости, а не ездить в город.

«Главной причиной решения владельцев садовых домов об их переводе в статус жилых становится возможность прописаться по месту жительства. Это дает доступ к социальным услугам — местным поликлиникам, школам, детским садам, которыми удобнее пользоваться рядом с домом, если дача является постоянным местом жительства», — рассказал Шапкин.

Есть и материальная отдача:

налоговый вычет, положенный владельцам жилых объектов;

возможный сельский тариф на коммунальные услуги;

рост рыночной привлекательности недвижимости.

Но статус жилого получит не каждый садовый дом. Условия жесткие: участок должен иметь вид разрешенного использования «ведение садоводства», здание — быть капитальным, с фундаментом, не выше трех этажей и не больше 500 кв. м. Обязательны электричество, холодная вода, канализация, отопление и вентиляция. Плюс соответствие строительным, санитарным и противопожарным нормам по постановлению правительства РФ № 47.

Стартует все с заключения о техническом состоянии здания — его готовит, к примеру, Московское областное БТИ. По словам Шапкина, спотыкаются чаще всего именно на несоответствии дома требованиям.

Отказ ждет владельцев некапитальных построек, домов с лишними этажами или метрами, а также объектов без канализации, отопления и вентиляции. Провалить дело могут ошибки в заключении или неподходящий вид использования земли — скажем, огородничество вместо садоводства.

Тем, у кого дом еще не достроен, депутат советует не торопиться. Без полного набора коммуникаций и санитарных норм процедура подождет до устранения нарушений.