«Запросил убежище»: Задержанного на Немане 60-летнего россиянина вернут обратно

Служба охраны государственной границы Литвы задержала гражданина России, прибывшего в страну из Калининградской области по реке Неман.

Мужчина запросил политическое убежище, однако власти приняли решение о его возвращении, сообщает издание Lietuvos rytas.

Инцидент произошел в районе муниципалитета Пагегяй. По информации литовского МВД, задержанный — мужчина в возрасте около 60 лет.

«Задержанный запросил убежище, заявив, что подвергается преследованиям в России за свои действия в социальных сетях», — приводит издание слова главы ведомства Мартинаса Кателинаса.

Министр отметил, что литовские власти рассматривают каждый подобный случай индивидуально.

«После консультаций со спецслужбами принято однозначное решение: мужчина будет возвращен в Россию», — заявил Кателинас.

Он также подчеркнул недопустимость попыток въезда в Литву подобным способом.

Согласно действующему литовскому законодательству, за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена ответственность — от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось о том, что в электричке Литвы на табло случайно появились сообщения на русском языке.