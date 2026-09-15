Поджог натощак: названа главная ошибка завтрака, которая грозит проблемами с ЖКТ

Интегративный нутрициолог, специалист по системному здоровью Виктория Кострова рассказала VSE42.RU , чем опасна чашка кофе по утрам. По ее словам, напиток на пустой желудок становится грубой биохимической ошибкой.

Кофеин агрессивно стимулирует выработку соляной кислоты. Если пищевого комка в желудке нет, кислота начинает обжигать слизистую. Это прямой путь к гастриту и рефлюксу, объяснила эксперт.

Кострова подчеркнула, что кофеин — мощный нейростимулятор. Относиться к нему стоит не как к утреннему ритуалу, а как к активному метаболическому агенту, требующему строгих правил употребления.

Кроме того, утром у человека физиологически самый высокий уровень кортизола. Кофе сверху искусственно перестимулирует надпочечники. Это ведет к истощению нервной системы и резкому спаду энергии уже к обеду.

Пить кофе по утрам можно каждый день, но строго после полноценного приема пищи. Идеальный завтрак для кофе, по словам Костровой, — белково-жировой. Например, омлет из двух яиц, половинка авокадо, слабосоленая рыба и порция шпината. Плотные жиры сработают как буфер, и кофеин будет всасываться плавно, без инсулиновых и кортизоловых качелей.