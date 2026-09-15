Поджог натощак: названа главная ошибка завтрака, которая грозит проблемами с ЖКТ
Нутрициолог Кострова: регулярная кружка кофе натощак ведет к гастриту и рефлюксу
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]
Интегративный нутрициолог, специалист по системному здоровью Виктория Кострова рассказала VSE42.RU, чем опасна чашка кофе по утрам. По ее словам, напиток на пустой желудок становится грубой биохимической ошибкой.
Кофеин агрессивно стимулирует выработку соляной кислоты. Если пищевого комка в желудке нет, кислота начинает обжигать слизистую. Это прямой путь к гастриту и рефлюксу, объяснила эксперт.
Кострова подчеркнула, что кофеин — мощный нейростимулятор. Относиться к нему стоит не как к утреннему ритуалу, а как к активному метаболическому агенту, требующему строгих правил употребления.
Кроме того, утром у человека физиологически самый высокий уровень кортизола. Кофе сверху искусственно перестимулирует надпочечники. Это ведет к истощению нервной системы и резкому спаду энергии уже к обеду.
Пить кофе по утрам можно каждый день, но строго после полноценного приема пищи. Идеальный завтрак для кофе, по словам Костровой, — белково-жировой. Например, омлет из двух яиц, половинка авокадо, слабосоленая рыба и порция шпината. Плотные жиры сработают как буфер, и кофеин будет всасываться плавно, без инсулиновых и кортизоловых качелей.