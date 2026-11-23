В Белоруссии впервые провели обряд освящения иконы, сгенерированной алгоритмами искусственного интеллекта. Реликвия с изображением святого Карло Акутиса была установлена в костеле Святой Марии Магдалины в городе Новолукомль. Церемонию благословения 11 октября возглавил архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич, о чем сообщает портал Katolik.life.

Изображенный на иконе Карло Акутис, канонизированный католической церковью в 2025 году, скончался от лейкемии в 15-летнем возрасте. При жизни он занимался популяризацией католического вероучения посредством интернет-ресурсов и современных цифровых технологий, что делает использование нейросетей для его изображения символическим.

Инициатива применения искусственного интеллекта в сакральном искусстве спровоцировала дискуссию в социальных сетях. Часть верующих выразила обеспокоенность относительно допустимости использования алгоритмов для создания образов, предназначенных для молитвы, ставя под сомнение их духовную ценность. Тем не менее, церковное руководство допустило использование данного изображения в храме.