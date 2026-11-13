«Стандарт без масла на хлебе». Из финального ГОСТа русской кухни убрали бутерброды

Бутерброды не вошли в финальный ГОСТ на русскую кухню

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Новый государственный стандарт на русскую кухню, утвержденный 11 ноября, в окончательной редакции не содержит бутербродов. Это следует из документов, которые проанализировали РИА Новости.

В первоначальном проекте стандарта присутствовали бутерброды с различными начинками.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что в стране приняли новый ГОСТ на русскую кухню. Документ включает технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

В дальнейшем перечень будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

Ранее сообщалось о том, что продажи русских завтраков из сырников в России выросли на 27%.

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