«Стандарт без масла на хлебе». Из финального ГОСТа русской кухни убрали бутерброды

Новый государственный стандарт на русскую кухню, утвержденный 11 ноября, в окончательной редакции не содержит бутербродов. Это следует из документов, которые проанализировали РИА Новости .

В первоначальном проекте стандарта присутствовали бутерброды с различными начинками.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что в стране приняли новый ГОСТ на русскую кухню. Документ включает технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

В дальнейшем перечень будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

Ранее сообщалось о том, что продажи русских завтраков из сырников в России выросли на 27%.