Сообщение главы Северной Осетии Сергея Меняйло: официальная информация о взрыве в доме
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил режим ЧС во Владикавказе
Во Владикавказе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва в доме, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию главы Северной Осетии Сергея Меняйло в мессенджере MAX и данные регионального ГУ МЧС.
Руководитель республики уточнил, что на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Кроме того, Сергей Меняйло выразил соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента.