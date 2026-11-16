Жителям региона назвали количество рабочих и выходных дней в декабре 2026 года

Доцент Ахмедов: россияне будут работать 22 дня в декабре 2026 года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В последнем месяце 2026 года россияне с пятидневной рабочей неделей будут трудиться 22 дня, а отдыхать — девять. При стандартном 40-часовом графике общая продолжительность рабочего времени составит 176 часов. Такие данные привел доцент РЭУ имени Плеханова Феликс Ахмедов, сообщает РИА Новости.

Декабрь насчитывает 31 календарный день, из которых девять приходятся на субботы и воскресенья. Дополнительных нерабочих праздничных дней в этом месяце нет, поэтому большинство сотрудников продолжат работать в привычном режиме вплоть до завершения года. Последним рабочим днем для россиян с обычной пятидневкой станет четверг, 31 декабря, если не предусмотрены дополнительные изменения графика.

При этом количество рабочих смен может отличаться у сотрудников предприятий с непрерывным производством, работников торговли, транспорта и других организаций со сменным расписанием. Для них выходные устанавливаются индивидуально, а продолжительность рабочего времени определяется утвержденным графиком. Показатель в 176 часов относится именно к стандартной 40-часовой неделе.

Ранее специалисты также подсчитали общую продолжительность работы в течение предстоящей зимы. По словам доцента Университета имени Кутафина Регины Долотиной, за декабрь, январь и февраль россияне отработают суммарно 56 дней. На распределение рабочего времени повлияют продолжительные новогодние каникулы, которые приходятся преимущественно на январь.

Таким образом, декабрь окажется самым насыщенным рабочими днями месяцем зимнего сезона. Тем, кто собирается планировать отпуск или поездку перед Новым годом, стоит заранее свериться с производственным календарем и графиком своей организации. При этом окончательное расписание отдыха для отдельных категорий работников может отличаться от общепринятой пятидневки.

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