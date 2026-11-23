После затопления квартиры важно не только устранить протечку, но и правильно зафиксировать последствия. От этого могут зависеть страховая выплата и возможность взыскать ущерб с виновника. О необходимых действиях « Газете.Ru » рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.

В первую очередь жильцам необходимо позаботиться о безопасности, по возможности перекрыть воду и не приближаться к электроприборам, которые могли намокнуть. Затем следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, записать время звонка и номер заявки. Если квартира застрахована, о происшествии нужно сообщить компании в сроки, предусмотренные договором. При этом ждать составления акта управляющей организацией не требуется.

Последствия залива рекомендуется подробно снять на фото и видео: запечатлеть помещения целиком, а также повреждения потолка, стен, пола, мебели и техники. Испорченные вещи лучше не выбрасывать до осмотра, если их хранение безопасно.

В акте управляющей компании должны быть перечислены обнаруженные повреждения и причина происшествия. Если источник протечки пока не установлен, это необходимо прямо указать, не выдвигая предположений. Если УК не реагирует на обращение, следует повторно связаться с диспетчерской и направить письменное требование о проведении осмотра.

Размер ущерба подтверждают смета, независимая оценка и документы на имущество. Отсутствие кассового чека само по себе не лишает возможности установить стоимость поврежденной вещи. Дополнительными доказательствами могут стать фотографии, заключения специалистов и показания свидетелей.

Депутат также посоветовал согласовывать со страховщиком дальнейшие действия до осмотра. Необходимые аварийные работы откладывать нельзя, однако их объем, причины и расходы следует документально фиксировать.

Если страховая выплата оказалась меньше ожидаемой, сначала нужно направить компании обоснованную претензию. В предусмотренных законом случаях перед обращением в суд потребуется обратиться к финансовому уполномоченному. При этом требования к страховщику и непосредственному виновнику затопления могут различаться, а возможность взыскать дополнительные расходы зависит от обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что разделение расходов на лечение поможет супругам вернуть больше НДФЛ.