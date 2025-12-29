В Челябинске у матери тройняшек заблокировали счета после сбора денег на новогодние подарки

В Челябинске многодетная мать столкнулась с блокировкой счетов из-за родительской инициативы. Женщина, воспитывающая тройняшек-первоклассников, взяла на себя организацию сбора средств на новогодние подарки для двух школьных классов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Указав номер своей карты для переводов, она за пару дней получила от других родителей более 50 тысяч рублей множеством небольших платежей.

Эти массовые поступления были мгновенно идентифицированы банковской системой мониторинга как нестандартная активность, что привело к автоматической блокировке всех ее счетов. Для разблокировки клиентке предписали предоставить службе безопасности детальный отчет по происхождению каждого перевода.

Женщина направила в банк скриншоты переписок из родительских чатов и подробные пояснения о характере сборов. Однако принятые меры не убедили финансовое учреждение, и ограничения сохранены. Единственным выходом, предложенным клиентке, стало полное закрытие всех ее банковских счетов с единовременным снятием остатка средств. Эта ситуация поставила семью в крайне затруднительное положение накануне праздников.

Ранее сообщалось о том, что детский новогодний подарок в среднем стоит 450 рублей.