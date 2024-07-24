В Челябинской области мужчину обвиняют в жестоком убийстве собственной дочери

Подозреваемый мог пойти на совершение преступления из-за трудной финансовой ситуации в семье, а именно – растущих долгов дочери перед неизвестными лицами.

На данный момент известно, что тело убитой 31-летней Александры Бровкиной нашли в минувший четверг, 18 июля. Согласно информации, которой поделились в местном отделении СУ СК России, труп женщины, замотанный в мусорный мешок, скинули в реку Урал.

В ведомстве предполагают, что преступление произошло еще весной, 28 мая. Вероятно, именно в тот день отец убитой поссорился с дочерью из-за денег. Согласно одной из версий произошедшего, подозреваемый начал душить родственницу. После чего он отвез потерпевшую в гараж, где нанес ей несколько ударов молотком.

Спустя несколько дней преступник, воспользовавшись надувной лодкой, вывез тело женщины на середину реки Урал и сбросил его в воду. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее Александра числилась пропавшей без вести. Прямо сейчас решается вопрос, касающийся меры пресечения для подозреваемого.