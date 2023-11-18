В Египте сел борт МЧС из Чечни с 30 тоннами гуманитарной помощи для Газы

Самолет МЧС РФ с 30 тоннами гуманитарного груза для жителей Палестины приземлился в Египте, сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

К слову, с начала израильско-палестинского конфликта это третий самолет с гуманитарной помощью из Чечни, отправленный из Грозного жителям охваченного войной сектора Газа.

«Борт МЧС с гуманитарным грузом из Чеченской Республики для жителей сектора Газа прибыл в Египет. Продукты питания и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и за счет средств, вырученных по итогам благотворительной акции "Дети Чечни - детям Палестины". Ее инициатором была начальник Департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова», - написал Кадыров.

Сопровождает гуманитарку для палестинцев чеченская делегация во главе с муфтием Чеченской республики Салах-Хаджи Межиевым, добавил Кадыров.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

=

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».