В этом году в Дмитрове достроят дом для переселенцев из аварийного жилья

До конца текущего года в Дмитрове планируется завершить строительство многоэтажного дома, в который будут переселены жители аварийных домов. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Здание строят в микрорайоне ДЗФС. В нем тринадцать этажей. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет почти 70%. На стройплощадке трудятся 168 человек.

В 286 новых квартир переедут жители шестнадцати аварийных домов. После ввода здания новоселье отметят 685 человек. Переезд запланирован на следующий год.