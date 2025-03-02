Артур Бухардт, норвежский инвестор, уведомил власти Хельсинки о своём решении отказаться от реализации проекта строительства отеля Hilbert в центральной части города. Об этом стало известно из публикации в издании Hufvudstadsbladet.

В первоначальных планах было возведение сооружения на территории набережной Хаканиеми в районе Хаканиеменранта.

Сообщается, что причиной такого решения стала Z-образная форма здания гостиницы. В настоящее время этот символ стал ассоциироваться с российской специальной военной операцией на Украине.

Янне Проккола, глава подразделения мэрии Хельсинки, занимающегося вопросами городской среды, рассказал в свою очередь, что администрация анализирует, какие изменения потребуются в проекте.

«Я вообще не вижу там никакой Z, но это в глазах смотрящего», — отметил он.

Следует отметить, что в 2022 году в зоне проведения специальной военной операции на российской технике стали появляться буквы Z и V, которые являются латинскими.