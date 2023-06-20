В городском округе Электрогорск отметили День медицинского работника

В третье воскресенье июня по традиции отмечают День медицинского работника. В городском округе Электрогорск медиков поздравили накануне праздничной даты. Торжества провели на территории городской больницы.

Поздравить врачей, медсестер и всех причастных к медицине пришли временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков и его заместитель Людмила Шапар.

«Чествуем ваш труд, чествуем ваши заслуги. И мне очень приятно, что в такой непростой профессии, связанной со многими профессиональными сложностями, есть люди, которые преданы своему делу, преданы своей работе», - сказал Александр Кулаков.

Он подчеркнул, что медики дарят главное – здоровье. Ведь когда оно есть, человек порой не задумывается о нем, но переоценивает все, когда появляются сложности.

Людмила Шапар добавила, что здоровье – главное богатство, поэтому труд медиков всегда будет востребован и очень нужен.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Электрогорск ]

«Вы дарите жизнь, спасаете людей, заботитесь о здоровье, оказываете необходимую неотложную помощь», - подчеркнула Людмила Шапар.

Медиков поздравили также благочинный Павлово-Посадского церковного округа священник Александр Анохин и и.о. председателя совета депутатов Владимир Лукьянов.

Главный врач Электрогорской городской больницы Николай Суворов напомнил, что у некоторых сотрудников близкие исполняют свой воинский долг, и выразил им глубокое уважение и благодарность. Кроме того, он присоединился к поздравлениям с профессиональным праздником.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Электрогорск ]

«Я считаю, что нам всем повезло работать в этой профессии, работать в этом коллективе», - сказал он.

Николай Суворов также поблагодарил администрацию городского округа Электрогорск за сохранение традиции отмечать День медицинского работника.

Кроме того, лучшие специалисты получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства здравоохранения Московской области и главы городского округа, также медикам вручили памятные подарки и цветы. Завершился праздник концертом творческих коллективов.