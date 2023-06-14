В городском округе Электрогорск отремонтируют взрослую поликлинику

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков посетил городскую больницу и проверил, как продвигается капитальный ремонт здания поликлинического отделения.

По планам, там заменят коммуникации и кровлю, обновят фасад. Сейчас рабочие уже демонтировали износившийся пол и обветшавшие перегородки. По окончании капремонта медики смогут вести прием в комфортных кабинетах, для посетителей обустроят зоны ожидания.

Также в больнице идет текущий ремонт физиотерапевтического отделения. Здесь уже заменены несущие конструкции крыши, залиты новые полы, начался монтаж перегородок.

Все работы идут в графике, отметил врИП главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков.