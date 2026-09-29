Бывший следователь сделал тревожное заявление о серийных убийцах, которые могут быть рядом

Бывший следователь убойного отдела полиции Атланты Винс Веласкес заявил, что неизвестные серийные убийцы могут действовать в крупных городах уже сейчас. Об этом 60-летний экс-полицейский рассказал в подкасте LADbible Stories, сообщает LADbible.

Что рассказал бывший полицейский

Веласкес прослужил в полиции Атланты 22 года, после чего начал работать телеведущим. По его словам, за время службы он участвовал в расследовании 4 дел, связанных с серийными убийствами, которые не получили широкой огласки.

Отвечая на вопрос о существовании неизвестных серийных убийц, бывший следователь предположил, что аналогичная ситуация может наблюдаться в других крупных городах.

Он отметил, что потенциальный преступник может находиться среди обычных людей и вести повседневную жизнь, оставаясь незамеченным окружающими.

При этом заявление Веласкеса является его профессиональным предположением и не означает, что наличие неизвестных серийных убийц в каждом конкретном городе установлено правоохранительными органами.