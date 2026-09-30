Медведи идут в города: США переживают нашествие хищников

The Guardian: биологи заявили о нашествии медведей в США

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

В США началось нашествие медведей. Об этом сообщает The Guardian.

Американские биологи бьют тревогу: нашествие медведей охватило 15 штатов. В Колорадо только за этот год зафиксировано более 8,6 тыс. сообщений о появлении хищников рядом с жильем — вдвое больше, чем в прошлом. Десять нападений на людей — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. В сентябре пострадали две женщины, одна из них проснулась от того, что медведь забрался в спальню. Властям пришлось ликвидировать 294 животных — втрое больше, чем год назад.

В Коннектикуте ситуация не лучше: если раньше фиксировали меньше 25 случаев проникновения в дома за год, то теперь — минимум 60. Во Флориде количество жалоб выросло с 2,6 тыс. до 6,4 тыс.

Причина проста: теплая зима и засуха лишили медведей привычного корма — ягод и желудей. Голодные звери идут туда, где легче поживиться: к помойкам, кемпингам и жилым домам.

Биологи успокаивают: численность медведей колеблется, и после отстрела самых агрессивных особей ситуация должна выровняться. Но пока люди в США учатся жить по соседству с хищниками, которые больше не видят в человеке угрозу.

Ранее зоолог призвал россиян вести диалог с медведями.

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