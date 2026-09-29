Осенний уход за питомцем: какие ветеринарные процедуры нельзя откладывать

С наступлением холодов многие владельцы домашних животных расслабляются: средства от клещей убираются в дальний ящик, а визит к ветеринару откладывается до весны. Однако теплые осенние дни могут преподнести неприятный сюрприз — некоторые паразиты сохраняют активность, а плановые процедуры никто не отменял. О том, что нельзя упустить в осенний период, корреспонденту REGIONS рассказал ветеринар Петр Смирнов.

Прививки: график важнее погоды

Первое, что советует специалист, — заглянуть в ветеринарный паспорт и проверить сроки вакцинации. Если подошло время очередной прививки, переносить ее из-за похолодания не стоит. По словам Смирнова, если прививку пора делать, ее надо делать по графику, но перед этим питомца должен осмотреть врач — особенно если животное недавно болело или чувствует себя неважно.

Клещи не смотрят на календарь

В теплую погоду клещи могут сохранять активность, поэтому собакам, которые гуляют в лесу, высокой траве или регулярно бывают на даче, защита все еще необходима. Ветеринар привел простой критерий: если на улице +10 градусов и собака носится по траве, обработку от клещей следует продолжать. Он подчеркнул, что паразиту совершенно все равно, какое сегодня число.

«Если на улице +10 градусов и собака носится по траве, мы продолжаем защищать ее от клещей. Клещу совершенно все равно, какое сегодня число», — отметил ветеринар.

Глисты: только индивидуальный подход

С препаратами от гельминтов ситуация иная. Смирнов предупреждает: самостоятельно давать животному очередную таблетку «для профилактики» без учета образа жизни нельзя. Следует ориентироваться на рекомендации врача, рацион питомца и вероятность контакта с паразитами. Универсальной схемы здесь не существует.

После дачного сезона — внимательный осмотр

После окончания дачного сезона стоит внимательно осмотреть питомца. Особое внимание следует уделить ушам, шее, животу, лапам и участкам с особенно густой шерстью. У собак после прогулок в парках и лесу желательно проверять шерсть и кожу на наличие клещей.

Если после прогулки питомец стал вялым, отказался от еды, у него появилась температура, рвота, диарея или необычная реакция на коже, не стоит ждать плановой обработки — такие симптомы требуют консультации ветеринара. Смирнов также не рекомендует давать животному всевозможные таблетки и капли «на всякий случай»: у каждого препарата есть показания и дозировка. При сомнениях лучше позвонить специалисту и уточнить, что именно нужно вашему питомцу.

Осень — не время для самоуспокоения. Внимание к деталям, своевременные прививки и правильная защита от паразитов помогут сохранить здоровье четвероногого друга до весны.