Полина Лурье рассказала, как отметила с семьей триумф над Долиной в Верховном суде

Полина Лурье, выигравшая долгий судебный процесс за квартиру у Ларисы Долиной, впервые рассказала о своих эмоциях после победы. В эфире программы «Пусть говорят» она призналась, что отмечает этот важный день в кругу семьи и благодарна всем, кто поддерживал ее на сложном пути.

Одержав победу в Верховном суде, который окончательно признал ее законной собственницей квартиры в престижном районе Хамовники, Полина Лурье наконец-то вздохнула с облегчением. В откровенном разговоре на Первом канале она поделилась, что первые часы после решения провела с самыми близкими — детьми и семьей, вместе празднуя долгожданный триумф.

Этот день стал для нее финалом изматывающей полуторагодовой эпопеи, в ходе которой певица Лариса Долина пыталась через суд оспорить законность сделки купли-продажи жилья стоимостью 112 млн рублей. Певица утверждала, что стала жертвой манипуляций, но высшая судебная инстанция встала на сторону добросовестной покупательницы, отменив все предыдущие решения.

Лурье отметила, что приобретала просторные апартаменты площадью 236 квадратных метров именно для себя и своих двух детей. Поэтому нынешний семейный праздник стал для них не просто формальностью, а настоящим символическим актом обретения собственного дома.

