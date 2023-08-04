В Краснодаре оштрафовали женщину за незаконное содержание сервалов

Мировой суд Краснодара оштрафовал на четыре тысячи рублей хозяйку двух краснокнижных сервалов, которых она держала у себя в гараже, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Дикие кошки конфискованы и переданы в «Сафари парк».

Их владелица рассказала в суде, что приобрела животных за 100 тысяч рублей, но не успела построить вольер для их содержания, поэтому временно разместила сервалов в гараже.

У женщины документов на сервалов не было, она смогла лишь предъявить свидетельства о вакцинации.

Информация о содержании животных в антисанитарных условиях поступила в правоохранительные органы от зоозащитников.