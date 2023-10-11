В Красноярске проверят информацию о травле ребенка из-за видео с тараканами в школе

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке информации, опубликованной ранее в СМИ, о травле ребенка после того, как он снял видео с тараканами в школьной столовой. Об этом 11 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Накануне канал Kras Mash разместил видеоролик, на котором восьмиклассник рассказывает о последствиях, с которыми столкнулся после публикации своего видео с тараканами в школьной столовой. На видео видно, как насекомые ползают прямо по подносам, на которых лежит выпечка.

Мальчик заявил, что после этого он столкнулся с травлей со стороны других учеников и учителей. Школьник сообщил, что его прозвали «позорником школы», ему угрожали и пытались унизить. Он также был вызван к директору образовательного учреждения и завучу.

«По словам школьника, в его адрес начали поступать необоснованные претензии и ругательства после того, как он разместил в социальных сетях информацию об антисанитарии в школьной столовой», – говорится в сообщении МВД.

На данный момент каких-либо официальных комментариев от департамента образования Красноярска и школы, где произошел инцидент, нет.