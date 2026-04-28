В Москве горит строящийся ЖК 28 апреля: хронология, погибшие и причины трагедии

Днем 28 апреля на севере столицы вспыхнул масштабный пожар в строящемся жилом комплексе. Огонь стремительно распространяется по этажам, спасатели задействуют авиацию, а медики подтвердили информацию о первых жертвах, пишет REGIONS .

Хронология трагедии в Амбулаторном проезде

Возгорание началось в строящемся здании по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, дом 14. По предварительным данным, эпицентр находился на втором и третьем этажах, однако из-за высокой температуры и конструктивных особенностей стройки пламя начало быстро захватывать новые площади.

МЧС присвоило пожару пятый (максимальный) уровень сложности. Ситуация осложняется экстремальным задымлением и высокой вероятностью обрушения конструкций. Для борьбы с огнем в небо подняты вертолеты Московского авиационного центра.

Эвакуация и жертвы

Главной тревогой оперативных служб стало наличие людей внутри объекта. В момент начала пожара в здании могли находиться более 200 рабочих. К текущему часу:

Погибшие: подтверждена смерть трех человек.

Пострадавшие: шесть человек получили травмы различной степени тяжести и ожоги.

Спасенные: силами МЧС из опасной зоны эвакуирован 21 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, пожарные проверяют задымленные помещения в поисках тех, кто не успел покинуть стройку самостоятельно.

Транспортный коллапс на севере Москвы

Из-за работы спецтехники и развертывания штаба пожаротушения столичная Госавтоинспекция ввела жесткие ограничения. Полностью перекрыто движение по 3-му Балтийскому переулку (участок от 2-го Амбулаторного проезда до Часовой улицы). Водителей просят заранее выбирать пути объезда через соседние магистрали, чтобы не препятствовать проезду карет скорой помощи и пожарных расчетов.