В Москве мигрантов заселяли в квартиры умерших людей

В Москве силовики задержали двух членов ОПГ, которые подозреваются в расселении мигрантов более чем в 150 квартир, чьи хозяева ушли из жизни. Об этом на своей официальной странице сообщает столичный СК.

В ведомстве уточняют, что злоумышленники вступили на преступный путь не позднее 1 сентября 2023 года, желая обогатиться. Что касается иностранцев, то все они находились на территории нашей страны незаконно.

В настоящее время в жилищах фигурантов уже завершились обыски. Представителями закона в том числе была изъята документация, которая подтверждает вину задержанных в инкриминируемых преступлениях. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В ближайшее время членам ОПГ будут предъявлены обвинения.

Ранее мы писали о том, раненая мигрантом женщина оказалась гражданкой России.