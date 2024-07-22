Раненая ударом ножа возле ТЦ в Москве мигрантка оказалась гражданкой РФ

Девушка, на которую утром совершил нападение с ножом мигрант из Кыргызстана в Москве, оказалась новоиспеченной гражданкой РФ, сообщает «MK.ru».

Утром 22 июля возле ТЦ «Капитолий» в Москве мигрант из Кыргызстана без предупреждения и видимых причин ударил ножом девушку, которая оказалась его соотечественницей. Жертву госпитализировали, а нападавшего задержали. Об этом сообщалось ранее.

В ходе разбирательства выяснилось, что девушка получила гражданство РФ. 22-летнего задержанного допросят в следственном отделе для выяснения подробностей и обстоятельств произошедшего.