В ООН посчитали число погибших в украинском конфликте

По данным ООН, число погибших с начала украинского конфликта может достигать полумиллиона человек. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам заместителя генсекретаря ООН Розмари ДиКарло, комиссия по правам человека сообщает о 9444 гражданских лицах, среди которых 545 детей, убитых во время вооруженного столкновения. ДиКарло подчеркнула, что в действительности цифры могут быть больше, а общее число гражданских и военных с обеих сторон, погибших в украинском конфликте, достигает полумиллиона.

По последним опубликованным комиссией по правам человека данным, которые были озвучены 20 июля, с начала спецоперации были убиты 9 369 мирных жителей, еще 16 646 получили ранения.