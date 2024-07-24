В Подмосковье активно реализуют программу наставничества для молодых медицинских специалистов

Сейчас в Подмосковье более трехсот пятидесяти молодых медицинских специалистов работают под руководством наставников. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подчеркнем, что сопровождение молодого специалиста опытным коллегой позволяет быстрее адаптироваться к новому месту работы. При этом наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают свой накопленный опыт.

Каждый наставник предварительно проходит специальное обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Кроме того, наставники получают ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей за внесенный вклад в развитие молодых специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уже более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды.