Андрей Воробьев: Уже более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что плавание на сапбордах является одной из самых любимых летних активностей среди старшего поколения. Так, уже более одной тысячи участников нашего проекта «Активное долголетие» освоили сапборды.

«Для тех, кому нравится активный отдых, мы организовываем скандинавскую ходьбу, полеты на параплане и воздушных шарах, поездки в веревочные парки. А для любителей тихого и размеренного времяпрепровождения проводим занятия дыхательной гимнастике, экскурсии, йогу или пленэры. Нам важно, чтобы каждый участник мог выбрать себе увлечение по душе», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье функционирует шестьдесят шесть клубов «Активного долголетия», а число участников приближается к четыремстам тысячам человек.

Губернатор напомнил, что вступить в «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. А всю подробную информацию о проекте и адреса клубов указали на портале.