В подмосковном Электрогорске детей научили делать цветы из крема

В семейном клубе «Гармония» Дома молодежи юные участники открытого урока в преддверии Дня матери учились делать торты и цветы из крема. Преподаватели отметили, что все ребята ответственно и творчески подошли к занятию, ими было задано много вопросов по теме кондитерского искусства. Все тортики получились яркими, красивыми, каждый со своей «изюминкой».

Клуб «Гармония» открылся в Электрогорске год назад и быстро стал популярным в городе. Занятия для семейных пар с детьми проводит дипломированный педагог-психолог с опытом более 20 лет.

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября.