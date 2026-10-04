Батареи холодные, а в квитанции — полная сумма. Как начисляют плату за отопление?

Жильцы многоквартирных домов, где не установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, могут получить полную сумму за отопление в квитанции, даже если батареи в квартирах потеплели лишь в конце месяца. Об особенностях начислений порталу tmn.aif.ru рассказал эксперт по ЖКХ Денис Попов.

По его словам, в таких зданиях стоимость отопления рассчитывается не исходя из фактического количества дней подачи ресурса, а по утвержденному нормативу. Весь объем тепла, рассчитанный на отопительный сезон, распределяется равными долями между месяцами. В результате более поздний запуск отопления не приводит к уменьшению суммы в платежном документе.

«Норматив совершенно не привязан к конкретной дате подачи ресурса в жилые помещения», — подчеркнул Попов.

Эксперт отметил, что подобный порядок начислений подтверждается сложившейся судебной практикой. Управляющая компания не наделена полномочиями самостоятельно корректировать сумму в квитанции, а пересмотр норматива возможен только через уполномоченные органы власти.

В отдельных регионах применяется иная схема: стоимость отопления распределяется равномерно на все двенадцать месяцев календарного года. В таком случае жильцы вносят одинаковую плату круглогодично, вне зависимости от фактических сроков начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось о том, что в Химках проверили готовность многоквартирных домов к отопительному сезону.