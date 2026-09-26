«Платеж вырастет до 72 тысяч». С 1 октября 2026 года семейная ипотека станет дороже для семей с одним ребенком

Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки с 1 октября 2026 года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

С 1 октября 2026 года семейная ипотека будет оформляться по обновленным правилам: Минфин привязал ставку и предельную сумму кредита к количеству детей и субъекту РФ. Последствия для покупателей и рынка новостроек «Газете.Ru» прокомментировала Анна Терехова, директор по продажам «Мармакс».

Развитие событий эксперт разделила на два этапа. Первый — краткий подъем числа сделок: его обеспечат семьи, успевшие взять кредит под 6% на старых условиях. Второй — остывание спроса среди семей с одним ребенком. Сильнее всего просядет массовый сегмент, где покупка возможна только при посильном ежемесячном платеже.

«При кредите 6 млн рублей на 15 лет — максимальный срок субсидирования по новым правилам — платеж по ставке 6% составляет около 50,6 тыс. рублей в месяц. При 10% он вырастет до 64,5 тыс. рублей, а при 12% — до 72 тыс. Для части семей это будет означать увеличение первоначального взноса, сокращение бюджета покупки или выбор квартиры меньшей площади», — отметила Терехова.

Обвального снижения цен на квартиры в новостройках собеседница не прогнозирует: стройка дорожает, проектное финансирование остается затратным, а новые проекты выводятся на рынок с оглядкой.

«Девелоперы будут поддерживать спрос адресными скидками, рассрочками, субсидированными программами и специальными условиями на отдельные лоты. Поэтому измениться может не столько заявленная цена квадратного метра, сколько фактическая стоимость конкретной сделки», — пояснила эксперт.

После смены правил предложение квартир временно вырастет — скажется замедление продаж. Но уже в среднесрочной перспективе этот эффект сгладит осторожный запуск новых очередей: объемы ввода застройщики сверяют с реальным спросом. В течение ближайших двух лет рыночная ипотека может подешеветь вслед за ключевой ставкой.

«Но ожидание более дешевого кредита не гарантирует более выгодной покупки: к этому времени востребованные квартиры могут уйти из продажи, а цены — вырасти. Если семья уже выбрала подходящий объект, располагает первоначальным взносом, а платеж комфортен, разумнее зафиксировать квартиру и цену сейчас. При снижении рыночных ставок в дальнейшем можно рассмотреть рефинансирование», — резюмировала Терехова.

Ранее сообщалось о том, что цены на жилье в России выросли на 6–7% с начала 2026 года.

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