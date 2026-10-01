От 3,13 млн рублей: JAC вернул в Россию рамный пикап T8 PRO с полным приводом

Компания JAC Motors возобновила продажи рамного пикапа JAC T8 PRO в России. Автомобиль снова вышел на российский рынок 1 октября, получил расширенный список оборудования и предлагается с 2 вариантами двигателей. Стоимость модели начинается от 3,13 млн рублей, сообщается на официальном сайте автопроизводителя, пишет Автостат.

Два двигателя и подключаемый полный привод

Покупателям доступны 2-литровый дизельный двигатель и 2,4-литровый бензиновый турбомотор. Оба агрегата работают в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемой системой полного привода part-time.

Водитель может самостоятельно выбирать передачи и подключать переднюю ось в зависимости от дорожных условий.

Конструкция автомобиля включает переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и задний неразрезной мост на рессорах. В оснащение также входят механическая блокировка заднего дифференциала, дисковые тормоза и электронный стояночный тормоз.

Клиренс составляет 210 мм

Габариты JAC T8 PRO составляют 5 325×1 880×1 830 мм при колесной базе 3 090 мм. Дорожный просвет достигает 210 мм, угол въезда составляет 30,9 градуса, а угол съезда — 23,3 градуса.

Грузовая платформа имеет размеры 1 520×1 520×470 мм. Она получила защитное покрытие и 4 петли для фиксации перевозимого груза. Максимальная грузоподъемность пикапа составляет 900 кг.

Что входит в оснащение

В базовое оснащение JAC T8 PRO входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, а также наружные зеркала с электрической регулировкой, обогревом и электроскладыванием.

В салоне предусмотрены люк с электроприводом, подогрев передних сидений и двухзонный климат-контроль. Мультимедийная система с экраном диагональю 10,4 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Пикап также оснащен системой кругового обзора на 360 градусов, передними и задними парковочными датчиками, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя и круиз-контролем.

За безопасность отвечают фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, системы стабилизации и противобуксовки. Кроме того, предусмотрены ассистент помощи при трогании на подъеме и система контроля давления в шинах.