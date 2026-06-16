В России стартовали продажи Toyota Sequoia по цене от 11,3 млн рублей: чем она примечательна

На российском рынке стартовали продажи нового поколения Toyota Sequoia. Крупнейший рамный внедорожник марки уже доступен как из наличия, так и под заказ. Минимальная стоимость начинается от 11,3 млн рублей, пишет За рулем.

Сохранил раму и получил современную платформу

Новая Sequoia построена на платформе TNGA-F, которая также используется в моделях Toyota Land Cruiser 300, Toyota Tundra и Lexus LX. Несмотря на обновление конструкции, автомобиль сохранил классическую рамную основу, что делает его пригодным для буксировки тяжелых прицепов и эксплуатации на бездорожье.

Вместо V8 — мощный гибрид

Главным техническим изменением стал отказ от атмосферного двигателя V8 объемом 5,7 литра. Теперь внедорожник оснащается гибридной силовой установкой i-Force Max, которая объединяет 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор.

Суммарная мощность системы составляет 437 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 790 Нм. Во всех версиях устанавливаются 10-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.

Базовая версия стоит от 11,3 млн рублей

Самой доступной оказалась внедорожная комплектация TRD Pro. Во Владивостоке такой автомобиль предлагают под заказ за 11,275 млн рублей. В Москве аналогичная версия оценивается примерно в 12,4 млн рублей.

TRD Pro получила внедорожную подвеску Bilstein, 18-дюймовые кованые колесные диски, усиленную защиту днища, специальные элементы оформления кузова и алюминиевые накладки на педали.

Богатое оснащение версии Limited

Более дорогая комплектация Limited предлагается примерно от 14 млн рублей. В оснащение входят светодиодная оптика, подогрев руля, лобового стекла и сидений, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, камеры кругового обзора, электроприводы кресел с памятью настроек, бесключевой доступ и 22-дюймовые колесные диски.

Репутация одного из самых долговечных внедорожников

Осенью прошлого года Sequoia возглавила рейтинг долговечности американской исследовательской компании iSeeCars. По оценкам аналитиков, именно эта модель имеет наиболее высокие шансы преодолеть 250 тысяч миль (около 400 тысяч километров) без серьезных поломок.