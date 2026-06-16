Комаров — прочь, пальмы — в город: тюменцы с ИИ придумали экзотическое будущее города

Жители Тюмени прибегли к помощи искусственного интеллекта, чтобы пофантазировать о том, как мог бы выглядеть их город в обозримом будущем. Результатом совместного творчества людей и нейросетей стал ироничный проект, полный смелых и курьезных идей, сообщил nashgorod.ru.

Среди предложенных новаций — перемещение крупного торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» к центральным площадям, замена привычных глазу сибирских берез и сосен на экзотические пальмы, а также кардинальная смена концепции одной из главных пешеходных артерий — улицы Дзержинского, где предлагается ввести одностороннее автомобильное движение.

«ТРЦ „Сити Молл“ можно перенести из отдаленного района поближе — поставить перед ТЦ „Калинка“, в которую никто не ходит. На Дзержинского всегда очень много людей — места не хватает, люди не понимают — куда идти. Потому там надо сделать разметку и ввести правостороннее движение», — озвучивает идеи ИИ.

Отдельная идея ИИ-проекта затронула озелененные территории областного центра, давно прославившиеся обилием кровососущих насекомых. Как иронично заметили авторы, замена привычных сибирских насаждений на пальмовые рощи решила бы сразу две задачи: придала бы городу экзотический шарм и избавила бы жителей от назойливых комаров с мошкарой.

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