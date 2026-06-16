Нашествие членистоногих: мокрицы, муравьи и многоножки атакуют многоквартирные дома россиян после ливней

Специалисты по дезинсекции в Тюмени бьют тревогу: аномальные погодные условия текущего лета спровоцировали неожиданную активность мелких членистоногих. Вместо традиционных тараканов, к которым местные жители давно привыкли, в многоквартирных домах все чаще обнаруживаются мокрицы, муравьи и многоножки, сообщил nashgorod.ru.

«Сейчас чаще обращаются из-за мокриц и муравьев. Также периодически встречаются многоножки. После сильных дождей их естественные укрытия затапливает, поэтому они начинают искать более сухие места. В первую очередь страдают квартиры на первых этажах и дома с сырыми подвалами», — рассказал «Нашему городу» руководитель службы дезинсекции Сергей Десятков.

Как пояснил энтомолог Андрей Корнилов, столь необычное поведение членистоногих спровоцировали погодные качели, наблюдавшиеся в регионе в текущем летнем сезоне.

«Во время жары многие виды ищут источники влаги, а после сильных осадков сталкиваются с противоположной проблемой — их убежища оказываются затоплены. Для почвенных беспозвоночных и насекомых это сигнал срочно менять место обитания. Поэтому они начинают проникать в подвалы, подъезды и квартиры, где сохраняются комфортные условия», — пояснил эксперт.

Эксперт обратил внимание на то, что влажные помещения служат излюбленным местом обитания для подобных непрошеных соседей. В связи с этим жильцам рекомендуется проверять сантехнику на наличие протечек, следить за образованием конденсата и регулярно осматривать вентиляционные каналы.

Специалисты считают, что подавляющее большинство членистоногих не представляют угрозы для здоровья людей, они не кусаются и не являются переносчиками инфекций. Однако сам факт их появления служит тревожным сигналом, свидетельствующим о нарушении микроклимата. И если сами насекомые безвредны, то игнорирование этой проблемы может обернуться в дальнейшем куда более серьезными последствиями для сохранности имущества и состояния жилого фонда.

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