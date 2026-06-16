Банка энергетика в тридцатиградусную жару: почему врачи бьют тревогу?

Специалисты кузбасского Минздрава предостерегли жителей от распространенной ошибки в летний период — употребления тонизирующих газированных напитков для утоления жажды. Как оказалось, попытка охладиться с помощью такой «бодрящей» банки в условиях аномальной температуры чревата неожиданными и крайне неприятными последствиями для организма, сообщил VSE42.RU .

Как предупредили в кузбасском ведомстве, при температуре воздуха 30 градусов и выше напитки типа энергетиков не помогают взбодриться, а напротив — создают избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По данным медиков, кофеин и таурин, содержащиеся в энергетиках, вызывают сужение сосудов и учащение пульса. На фоне жары, когда организм уже теряет влагу и направляет все силы на терморегуляцию, этот эффект становится обратным ожидаемому. Вместо прилива бодрости человек рискует получить тахикардию, скачки давления, обезвоживание и чувство разбитости.

В качестве безопасной альтернативы специалисты рекомендуют пить обычную воду, морсы и зеленый чай. Эти напитки помогают утолить жажду и восстановить водный баланс без вреда для здоровья.

Ранее врачи Малышева и Гандельман сообщили, что в жару любой глоток алкоголя нужно запивать стаканом воды.