Трагедия на отдыхе закончилась комой и запретом на эвакуацию из Бали в Россию

Жительница Сочи после тяжелого отравления на Бали находится в критическом состоянии, а врачи считают транспортировку в Россию крайне опасной. Об этом пишет МК.

Жительница Сочи Анна Коростылева оказалась в коме после резкого ухудшения состояния на индонезийском острове Бали. Инцидент произошел после употребления алкоголя в местном заведении, после чего у женщины развились тяжелые симптомы, включая рвоту, судороги и потерю сознания.

Пациентку экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и перевели в отделение интенсивной терапии.

Медицинский диагноз и версия отравления

Врачи диагностировали тяжелый метаболический ацидоз и предполагаемое отравление метанолом. При этом прямого обнаружения токсина в крови зафиксировать не удалось, что, по словам медиков, может быть связано с быстрым выведением вещества из организма.

Несмотря на это, клиническая картина указывает на тяжелое токсическое поражение организма.

Эвакуация признана опасной

Специалисты пришли к выводу, что транспортировка пациентки в Россию невозможна без серьезного риска для жизни. Перелет может привести к ухудшению состояния, поэтому вопрос эвакуации фактически заблокирован.

Женщина уже около двух недель находится в реанимации, а ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Финансовые трудности и лечение

Стоимость лечения достигает примерно 1,5 тысячи долларов в сутки, из-за чего семья вынуждена оплачивать терапию в долг. Родные и знакомые организовали сбор средств, однако собранной суммы пока недостаточно для покрытия всех расходов.

Рассматривается даже продажа имущества семьи, чтобы продолжить лечение и закрыть задолженности перед клиникой.

Действия семьи и ожидания

Близкие настаивают на дополнительных обследованиях и пытаются добиться более точного подтверждения диагноза. Также планируется передача образцов напитка на лабораторный анализ для установления возможного источника отравления.

По словам родственников, несмотря на тяжелое состояние и противоречивые прогнозы врачей, они продолжают надеяться на улучшение ситуации.