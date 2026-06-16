Трагедия на отдыхе закончилась комой и запретом на эвакуацию из Бали в Россию
МК: врачи хотят сказать, что запретили перевозку сочинки из Бали в Россию
Жительница Сочи после тяжелого отравления на Бали находится в критическом состоянии, а врачи считают транспортировку в Россию крайне опасной. Об этом пишет МК.
Жительница Сочи Анна Коростылева оказалась в коме после резкого ухудшения состояния на индонезийском острове Бали. Инцидент произошел после употребления алкоголя в местном заведении, после чего у женщины развились тяжелые симптомы, включая рвоту, судороги и потерю сознания.
Пациентку экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и перевели в отделение интенсивной терапии.
Медицинский диагноз и версия отравления
Врачи диагностировали тяжелый метаболический ацидоз и предполагаемое отравление метанолом. При этом прямого обнаружения токсина в крови зафиксировать не удалось, что, по словам медиков, может быть связано с быстрым выведением вещества из организма.
Несмотря на это, клиническая картина указывает на тяжелое токсическое поражение организма.
Эвакуация признана опасной
Специалисты пришли к выводу, что транспортировка пациентки в Россию невозможна без серьезного риска для жизни. Перелет может привести к ухудшению состояния, поэтому вопрос эвакуации фактически заблокирован.
Женщина уже около двух недель находится в реанимации, а ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Финансовые трудности и лечение
Стоимость лечения достигает примерно 1,5 тысячи долларов в сутки, из-за чего семья вынуждена оплачивать терапию в долг. Родные и знакомые организовали сбор средств, однако собранной суммы пока недостаточно для покрытия всех расходов.
Рассматривается даже продажа имущества семьи, чтобы продолжить лечение и закрыть задолженности перед клиникой.
Действия семьи и ожидания
Близкие настаивают на дополнительных обследованиях и пытаются добиться более точного подтверждения диагноза. Также планируется передача образцов напитка на лабораторный анализ для установления возможного источника отравления.
По словам родственников, несмотря на тяжелое состояние и противоречивые прогнозы врачей, они продолжают надеяться на улучшение ситуации.