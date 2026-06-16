Путевки в никуда: россиянка обманывала клиентов даже под надзором — суд вынес приговор

Как информирует судебная инстанция, подсудимая уже привлекалась к ответственности за подобные деяния. Ранее она возглавляла туристическую фирму в Новокузнецке и обманула 17 клиентов, завладев суммой свыше 3,5 млн руб. За это суд назначил ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев принудительных работ и направил отбывать его в исправительный центр, расположенный в Мариинске.

Однако, оказавшись под надзором, женщина не прекратила преступную деятельность. В ее распоряжении остались наработанная база клиентов и доступ к системам бронирования турагентств. Она выходила на связь с доверявшими ей по старым контактам жителями Новосибирской области и Алтайского края и предлагала им путевки в Египет и Таиланд. Денежные средства от потерпевших поступали на ее банковские карты. Часть сумм она направляла на оплату услуг, предоставляя клиентам подтверждающие документы и тем самым создавая иллюзию добросовестности.

При этом полностью исполнять взятые на себя обязательства фигурантка не планировала — определенную долю полученных средств она попросту присваивала. Информация о противоправных действиях поступила от сотрудников исправительного центра, которым женщина добровольно обо всем рассказала и оформила явки с повинной.

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, россиянке предстоит возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что туристов предупредили о важных изменениях во время траура в Таиланде.