Царукян рассказал, почему Джейк Пол боится приехать в Россию

Боец UFC Арман Царукян на канале «Вписка» рассказал о встрече с боксером-блогером Джейком Полом. По его словам, американец мечтает посетить Россию.

Царукян поведал, что в феврале Пол приезжал на три дня к нему в Армению.

«Полу очень понравилось, и теперь он хочет в Россию приехать, но очень боится. Спрашивает: «Меня не заберут? Я с Трампом был». Я отвечаю: «Так, наоборот, Трамп – наш человек», — сказал Царукян.

Арман Царукян стал первым номером в рейтинге UFC в легком весе. Теперь он является главным кандидатом на титульный бой с американцем Джастином Гейджи. Армянско-российский боец пообещал, что «задушит» соперника.