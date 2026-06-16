Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 16 июня, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 17 июня, в регионе ожидается I класс пожарной опасности, в четверг, 18 июня, - II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +11-18 градусов, ночью – +6-11. Синоптики обещают переменную облачность, дожди, сильный порывистый ветер.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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