Ученые нашли скрытую причину тяжелых болезней кишечника

Международная команда исследователей выявила аутоиммунный фактор и генетическую связь, которые могут объяснять часть случаев болезни Крона и язвенного колита. Об этом пишет progorodsamara.ru со ссылкой на New England Journal of Medicine.

Новые данные о причинах воспалительных заболеваний кишечника

Ученые из Оксфорда, Ньюкасла и Кембриджа пришли к выводу, что воспалительные заболевания кишечника могут иметь более сложную природу, чем считалось ранее. В ходе анализа почти 5000 пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом были выявлены ранее неизвестные иммунные и генетические механизмы.

Исследование показало, что часть пациентов имеет специфические аутоиммунные реакции, которые напрямую влияют на развитие воспаления.

Аутоантитела против ключевого противовоспалительного белка

У части больных в крови обнаружены антитела, направленные против интерлейкина-10 — молекулы, которая в норме подавляет воспалительные процессы. При ее блокировке иммунная система теряет естественное регулирование, что приводит к усилению хронического воспаления.

По данным исследования, такие аутоантитела выявлены примерно у 3,5% пациентов. У здоровых людей подобный иммунный ответ не фиксировался. Специалисты подчеркивают, что именно эта реакция может запускать наиболее тяжелые формы заболевания.

Генетический фактор повышенного риска

Ученые также установили связь между аутоиммунной реакцией и генетической вариацией HLA-DRB1*01:03. Все пациенты с антителами к интерлейкину-10 оказались носителями этого варианта.

Исследователи отметили, что эта генетическая особенность ранее уже рассматривалась как фактор риска более тяжелого течения воспалительных заболеваний кишечника, однако теперь удалось объяснить ее биологический механизм.

Значение открытия для медицины

Специалисты считают, что воспалительные заболевания кишечника представляют собой не единое состояние, а группу различных патологий с разными причинами развития.

Полученные данные могут стать основой для создания новых диагностических тестов, позволяющих выявлять пациентов с аутоиммунной реакцией на интерлейкин-10. Также рассматриваются перспективы разработки терапии, направленной на подавление выработки вредных антител.