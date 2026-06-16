Бутылка из 1999 года изменила жизнь людей на двух берегах Балтики

Найденное на Балтийской косе послание в бутылке спустя десятилетия привело к дружбе между жителем Калининградской области и авторами письма из Польши. Об этом пишет KP.RU.

Житель Калининградской области во время прогулки по Балтийской косе обнаружил в песке старую бутылку. Внутри находился пожелтевший лист с текстом на польском языке и просьбой ответить по указанному адресу.

Находка оказалась настоящим «приветствием из прошлого», отправленным более двадцати лет назад.

Письмо, отправленное в детстве

Как выяснилось, послание было создано в новогоднюю ночь 1999–2000 годов группой детей в возрасте от 9 до 13 лет. Они отдыхали на побережье Польши и в шутку отправили бутылку в море, не рассчитывая на какой-либо отклик.

Спустя годы этот случай стал реальностью, когда письмо неожиданно было найдено на другом берегу Балтики.

Поиски авторов и первый контакт

Найденный текст помог перевести знакомый Дмитрия. После этого мужчина начал поиски авторов по указанному адресу, которые увенчались успехом.

Вскоре с ним связалась Марта — одна из участниц той детской истории, подтвердившая происхождение письма.

Дружба спустя десятилетия

Сегодня Дмитрий и Марта поддерживают общение онлайн, обмениваются фотографиями и воспоминаниями. По их словам, эта случайная находка стала началом дружеских отношений между людьми из разных стран.

История уже привлекла внимание зарубежных СМИ, а участники переписки рассматривают возможность личной встречи.