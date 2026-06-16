Шпиц и кошка надышались дымом, жильцы эвакуированы: в Осинниках из многоэтажного дома валил густой дым

В понедельник, 15 июня, в Осинниках в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошло возгорание, сообщил VSE42.RU . Очевидцы рассказывали о спасении из одной из квартир двух домашних питомцев — шпица и кошки. Животные надышались продуктами горения, поэтому их оперативно доставили в ветеринарную клинику для оказания помощи. В МЧС поделились подробностями инцидента.

Согласно официальной информации, к моменту прибытия расчетов пожарной охраны из оконных проемов уже валил густой дым, а внутри подъезда образовалась плотная завеса, затрудняющая видимость и дыхание. Спасательным подразделениям удалось оперативно вывести из охваченного огнем строения семь граждан, трое из них — несовершеннолетние.

По данным ведомства, еще шестеро жильцов покинули опасную зону собственными силами, не дожидаясь помощи. Пламя успело повредить предметы меблировки и бытовую технику в комнате. Общая площадь выгорания составила 7 кв м.

Предварительная версия причины возгорания, которую озвучили в МЧС, — несоблюдение норм эксплуатации электрического оборудования.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника стали причиной пожара на нефтебазе в Краснодарском крае.