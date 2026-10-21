В российском городе жители остались без МРТ и со «сгораюшими» направлениями

Жительница Таштагола столкнулась с тупиком: направление на МРТ на руках, а записаться на обследование невозможно — аппарат сломан. О своей проблеме женщина написала в соцсетях, адресовав вопрос представителям Таштагольской районной больницы. На это обратил внимание «Онлайн-журнал Сибдепо» .

История развивалась по классическому сценарию. Сначала пациентке пообещали, что запись откроется 23 октября. При повторном звонке выяснилось: томограф вышел из строя, а когда его починят — неизвестно. При этом направление действует всего месяц. Женщина резонно поинтересовалась, почему аппарат МРТ в городе ломается регулярно и что делать людям, оказавшимся в подобной ситуации.

В медучреждении на обращение отреагировали и факт поломки подтвердили. По словам представителей больницы, сейчас специалисты устанавливают точную причину неисправности. Пациентке предложили отправить свои данные в личные сообщения — сотрудники проверят возможность записи на обследование. Правда, сроки ремонта оборудования в ответе не прозвучали. Так что пока томограф чинят, жителям Таштагола остается ждать и надеяться, что направление не истечет раньше, чем аппарат снова заработает.